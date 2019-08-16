Torunun torunu ile bir araya geldi

BUGÜN NELER OLDU

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Kurban Bayramı ziyaretinde beş nesil buluştu, büyük anne Semahat Ayaz (82), torunun torunu görmenin mutluluğunu yaşadı. Büyük anne Ayaz'ı bayramda yalnız bırakmak istemeyen kızı Nuriye Boylu (62), Boylu'nun kızı Kadriye Toprak (47), Toprak'ın kızı Dilara Özkul ve 5 aylık oğlu Ömer Alp, Ayaz'ın Saray Mahallesi'ndeki evinde bir araya geldi. Torunun torununu bayramda görmenin mutluluğunu yaşayan Ayaz, 5 aylık Ömer Alp Özkul'u kucağına alarak sevdi. Ayaz, torunun torununu gördüğü için mutlu olduğu anlattı.