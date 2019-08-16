Yardımcılıktan mıllı takım’a

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde oturan ve okul harçlığını çıkarmak için ailesinin yönlendirmesiyle 14 yaşında golfe başlayan 27 yaşındaki Fahrettin Kök, 'caddy' (oyuncuların vuruş sopalarını ve eşyalarını taşıyan kişi) olarak başladığı oyunda kısa sürede hızla yükseldi. Golfte milli takım oyunculuğuna yükselen Kök, başarısıyla örnek oldu. BULGARİSTAN'DA ALTIN ALDI

Bir taraftan okul harçlığını çıkaran Kök, boşta kaldığı zamanlarda ise golf sahasında deneme atışları yaptı. Kök, profesyonel golfçü olmak için kendisine golf seti de aldı. Liseden mezun olduktan sonra profesyonel olarak oyuna devam etti. Milli Takımı'a seçildikten sonra 2010'da Bulgaristan'da Europen Takım Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Kök, ustalığını golf topunu sektirerek de gösteriyor.

ZAMANLA DAHA İYİ ÖĞRENDİM

Okul harçlığını çıkarmak için başladığı yolda, hem meslek sahibi olup hem de milli sporcu olan Fahrettin Kök, "Okul harçlığımı çıkarmak amacıyla hafta sonları geliyordum. Zamanla öğrendim ve golf eğitimini sürdürdüm" dedi.