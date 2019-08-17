Altın Portakal’ın tarihi belli oldu

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56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 26 Ekim-1 Kasım'da gerçekleştirilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 yıldır 'Uluslararası Antalya Film Festivali' olarak düzenlenen organizasyon bu yıldan itibaren eski adı olan 'Antalya Altın Portakal Film Festivali' olarak yapılacak. Türkiye'nin en uzun soluklu sinema etkinliği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin başkanlığını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festival yönetmenliğini ise Ahmet Boyacıoğlu üstleniyor.