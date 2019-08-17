Görevlerini unuttular

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Antalya'nın Konyaaltı sınırları içinde yer alan ve lüks konutların bulunduğu Kuşkavağı ile Arapsuyu mahallelerindeki dere yatakları ve su kanalları temizlenmediği için bataklığa dönüştü. Konyaaltı'nın CHP'li Belediyesi, fasulye festivali, güreşler ve yayla şenlikleri yapmaktan asli görevlere vakit bulamayınca rezidansların manzarası bataklık ve çöp oldu.Bataklığa dönen dere yatakları ve kanallarda biriken çöpler etrafa koku yaymaya başladı. Vatandaşlarında çöplerini attıkları ve akıntılarla gelen çöplerle birlikte bölge sivri sinek yatağı haline geldi. Kanal ve deredeki otların boyu 2 metreyi geçerken, vatandaşlar otların kuruyarak yangın tehlikesi oluşturduğuna dikkat çekti.Dere ve kanalların çevresine bariyer bulunmadığını ve çocuklar için de tehlike oluşturduğuna dikkat çeken mahalle sakinleri, "İçindeki su balçığa dönüşmüş durumda. Küçük bir kazada can kaybı yaşanması muhtemel" diyerek tepkilerini dile getirdi. Lüks konutlarda oturanlar ise defalarca yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını ifade etti.