Hızır gibi yetiştiler

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde düğünden önce dayayıp döşedikleri evleri yanan nişanlı çifte hayırseverler el uzattı. Yeni eşyalar alın ev dayanıp döşendi. Seydikemer'in Zorlar Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, Nesrin-Sedat Çalbay'ın kiiraladıkları evleri düğüne 3 gün kala yandı. Çalbay çifti, düğünü yapabilmek için aynı mahalleden yeni bir ev kiraladı. Evin eşyaları ise mahalle muhtarının öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle yeniden alındı. Gelin ve damat adayı çift mahalle sakinlerinden gördükleri destek nedeniyle duygusal anlar yaşadı.Damat Sedat Çalbay, düğünlerine 3 gün kala kiraladıkları evde çıkan yangında tüm çeyiz ve eşyaların kullanılamaz hale geldiğini anlattı. "Hala duyarlı insanlarımız varmış. Nişanlımın babası, benim ise annem yok. Bütün birikimimiz gitmişti. 'Nasıl yapacağız' diye düşünüyorduk. Evimizin yandığından haberdar olan birçok kişi Türkiye'nin değişik yerlerinden bize ulaştı"dedi.