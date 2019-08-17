Kiraz ‘dolar’ tadında

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BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Batı Akdeniz'den Çin'e yapılan kiraz ihracatının 1 milyon 897 bin 950 dolara ulaştığını açıkladı.Bahar, Batı Akdeniz'de önemli bir yere sahip olan Isparta'nın, temmuzda ihracatını yüzde 14 artırdığını söyledi. Isparta'nın geçen yılın aynı döneminde 30 milyon 480 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Bahar, "2019'da bu rakam 34 milyon 786 bin dolara yükseldi" dedi.Isparta'dan yedi aylık dönemde en fazla ihracatın maden, yaş meyve sebze ve kimya sektörlerinden gerçekleştirildiğini vurgulayan Bahar, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini aktardı. En fazla ihracatın yüzde 14.5 artışla ve 28 milyon 872 bin dolarla Çin'e yapıldığına işaret eden Bahar, "Isparta'dan Çin'e gerçekleşen ihracatın bu denli artmasında, BAİB'in Çin'e kiraz ihracatının önünü açan çalışma büyük rol oynadı. Geçen yıl Çin'e kiraz ihraç edebilmek için ürünün soğuk hava depolarında günlerce beklemesi gerekiyordu. Bu durum ürün kalitesini olumsuz etkiliyor ve ihracatın önünde büyük bir engel teşkil ediyordu. Avustralya'dan fumigasyon uygulamasıyla Çin'e kiraz ihraç edilme uygulamasını bizim içinde istedik. Devletimiz ile Çin arasında gerçekleşen görüşmeler olumlu sonuçlandı. Bu nedenle Çin'e Isparta başta olmak üzere Batı Akdeniz'den ise 1 milyon 897 bin 950 dolarlık kiraz ihraç ettik" diye konuştu.