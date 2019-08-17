SEA TO SKY’da geri sayım başladı

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde 25-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 10.'su düzenlenecek Sea To Sky Enduro Yarışları için geri sayım başladı. 300'ün üzerinde sporcunun katılacaı yarışlar Kındılçeşme'de düzenlenecek plaj etabıyla start alacak.
Final etabı ise Çamyuva Sahili'nden başlayacak ve Tahtalı Dağı'nın zirvesinde 70 km'lik etapla son bulacak. 4 gün sürecek yarışlar Kemer dağlarında, ormanlık alan, su yolları, derin vadi ve kanyonlarında devam edecek.
ŞAMPİYONLAR GELİYOR
Sea To Sky yarışları için dünyanın dört bir yanından sporcu ve kafileler Kemer'e gelecek. Bu yıl İngiltere başta olmak üzere, enduro camiasına isimlerini yazdıran Graham Jarvis, Wade Young, Billy Bolt, Mario Roman, David Cyprian, Michel Bossi, Pol Tares, Alfredo Gomez, Teodor Kabakchiyev, Travis Tasdale gibi isimler Sea To Sky yarışlarına katılacak.
2018 yılında düzenlenen yarışların birincisi Güney Afrikalı Wade Young, bu yılki yarışa da katılacağını organizasyon komitesine bildirdi.