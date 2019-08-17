SEA TO SKY’da geri sayım başladı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde 25-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 10.'su düzenlenecek Sea To Sky Enduro Yarışları için geri sayım başladı. 3Final etabı ise Çamyuva Sahili'nden başlayacak ve Tahtalı Dağı'nın zirvesinde 70 km'lik etapla son bulacak.Sea To Sky yarışları için dünyanın dört bir yanından sporcu ve kafileler Kemer'e gelecek.2018 yılında düzenlenen yarışların birincisi Güney Afrikalı Wade Young, bu yılki yarışa da katılacağını organizasyon komitesine bildirdi.