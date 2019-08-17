Şimşek perdeyi açıyor

Süper Lig'de hasret bitti. 2019-2020 Cemil Usta sezonunun perdesi dün açıldı. Aytemiz Alanyaspor ise bugün deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor maçıyla sezona 'Merhaba' diyecek. Kadir Has Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Süper Lig'in yeni hakemlerinden Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Geçen sezon Malatyaspor'u Avrupa kupalarına taşıyan Erol Bulut aynı performansı Alanyaspor'da da tekrarlamak istiyor. Dün Kayseri'ye giden takımın son taktik idmanında Bulut oynacularından isteklerini tek tek anlattı. Sezona hazır olduklarını belirten genç çalıştırıcı, "Hedefimiz Alanyaspor'u Avrupa'ya taşımak. Bunun için de sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kayseri'den üç puanla dönmek camiaya moral olacak"
diye konuştu.