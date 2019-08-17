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Şimşek perdeyi açıyor

, yeni sezona ’de ‘Merhaba’ diyecek. Geçen sezonu 44 puanla 9. sırada tamamlayan turuncu-yeşilliler, yeni teknik direktörü ’la hedefini ‘Avrupa’ olarak belirledi. Bulut ve öğrencileri İ.M.Kayserispor’dan üç puanı aal rak lige moralli girmek istiyor

Giriş Tarihi: 17.8.2019
Şimşek perdeyi açıyor
Süper Lig'de hasret bitti. 2019-2020 Cemil Usta sezonunun perdesi dün açıldı. Aytemiz Alanyaspor ise bugün deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor maçıyla sezona 'Merhaba' diyecek. Kadir Has Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Süper Lig'in yeni hakemlerinden Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

HAZIRLIKLAR TAMAM
Geçen sezon Malatyaspor'u Avrupa kupalarına taşıyan Erol Bulut aynı performansı Alanyaspor'da da tekrarlamak istiyor. Dün Kayseri'ye giden takımın son taktik idmanında Bulut oynacularından isteklerini tek tek anlattı. Sezona hazır olduklarını belirten genç çalıştırıcı, "Hedefimiz Alanyaspor'u Avrupa'ya taşımak. Bunun için de sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kayseri'den üç puanla dönmek camiaya moral olacak" diye konuştu.
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Şimşek perdeyi açıyor
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