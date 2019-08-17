Şimşek perdeyi açıyor

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de hasret bitti. 2019-2020 Cemil Usta sezonunun perdesi dün açıldı. Aytemiz Alanyaspor ise bugün deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor maçıyla sezona 'Merhaba' diyecek.Geçen sezon Malatyaspor'u Avrupa kupalarına taşıyan Erol Bulut aynı performansı Alanyaspor'da da tekrarlamak istiyor. Dün Kayseri'ye giden takımın son taktik idmanında Bulut oynacularından isteklerini tek tek anlattı. Sezona hazır olduklarını belirten genç çalıştırıcı,diye konuştu.