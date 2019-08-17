Tanıtım elçisi gelinler

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Antalya'nın Alanya ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yabancı gelinler, ülkelerine gittiklerinde güzelliklerine ve kültürel değerlerine hayran kaldıkları Türkiye'nin gönüllü elçisi gibi çalışıyor. Bazıları da yaşadıkları yerde her kurdukları işlerle bu görevi sürdürüyor.Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Antalya'nın Alanya ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı da olan Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya, 2013'te gazeteci Ayhan Çetinkaya ile hayatını birleştirerek Türk vatandaşlığına geçti. Çetinkaya, 31 Mart'ta Alanya Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu. Rus gelin, eşiyle Şekerhane Mahallesi'ndeki ofislerinde medya ve tanıtım alanında çalışmalarını sürdüren Çetinkaya, "Türkiye'nin her şeyini seviyorum. İnsanları, doğası, tarihi ve kültürüyle çok özel bir ülke. Başkan adayı oldum çünkü sadece yerlilerin değil yabancıların da bu şehir için yapacakları çok şey olduğunu biliyorum. Bu ilçeye ve şehre hizmet etmek istiyorum" dedi.Fethiye'de yaşayan Alman gelin Andrea Şimşek ise Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Cenk Şimşek ile 23 yıldır mutlu bir evliliği olan Andrea Şimşek, "Kışları Almanya'ya gidiyoruz. Kendimi Almanya'da misafir gibi hissediyorum. Bir iki hafta kaldıktan sonra Fethiye'ye dönmek istiyorum. Evimiz, işimiz, arkadaşlarımız burada. Alman basını Türkiye'yi çok iyi anlatmıyor. Biz de gittiğimiz zaman güzellikleri anlatıyoruz" diye konuştu.Kendisini bir Türk olarak gören ve 14 yıl önce tatile geldiği Fethiye'de 3 yıl önce Süleyman kurt ile evlenen İngiliz gelin Stevi Kurt'ta, "Burası benim evim. Ara sıra ülkeme gittiğimde burayı özlüyorum. Burada yabancıları çok seviyorlar. Türkçeyi de Türk örf adetlerini de öğrendim. İngiltere'de bazen Türkiye ile ilgili kötü haberler çıkıyor. Gittiğim zaman Türkiye'ye niye gidilir, ne gibi güzellikleri olduğunu anlatıyorum. İngilizler artık Türkiye'ye daha çok geliyor" ifadelerini kullandı.ANTALYA Muratpaşa Belediyesi'nin üniversite ve liseye devam eden kız öğrenciler için yurt imkanı sunan 88 kişi kapasiteli Kızıltoprak Gençlik Evi için başvurular pazartesi günü başlayacak. Kayıt için ön başvuru belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Gençlik evinde kalacak öğrencilere, barınma imkanıyla birlikte kahvaltı ve akşam yemeği, 24 saat sıcak su, revir ve sağlık hizmetleri, çamaşırhane ve ütü hizmeti, kablosuz internet bağlantısı ve bilgisay