Alacasu Koyu pırıl pırıl oldu

KEMER Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla, belediye ekipleri ve çevre dostları, Alacasu Koyu sahilinde temizlik yaptı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Doğa Koruma Merkezi Vakfı gönüllüleri işbirliğince yapılan temizlik etkinliğine, Belediye Başkan vekili Emrah Ayhan, Başkan Yardımcısı Mustafa Bilici ve çevre dostu vatandaşlar katıldı.

BILGILENDIRME YAPILDI

Sahilde yapılan temizlik etkinliğinde vatandaşlara evsel atıklar için mavi renkli çöp torbası, geri dönüşüme kazandırılan atıklar için de gri renkte çöp torbası verildi. Halka ve Kemer'e gelen yerli ve yabancı misafirlere daha güzel bir Kemer sunabilmek için sahilde temizlik yapanlar, vatandaşlara da gerekli bilgilendirmelerde bulundu.