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Bucaklılar eğlencede buluştu

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Bucaklılar eğlencede buluştu
ANTALYA merkezli Bucak Kültür ve Dayanışma Derneği bu kez yurtiçi ve yurtdışında bulunan yüzlerce Bucaklı ve gönül dostlarını Bucak İncir Hanı Meydanında buluşturdu. Dernek Başkanı Enver Yiğit, Bucak dışında yaşayan hemşehrilerini ve bir şekilde Bucak ile gönül bağı bulunan dostlarıyla buluşturmak, aynı zamanda restorasyonu yapılması gereken İncir Hanı'na dikkat çekmek istediklerini belirtti. Gelenekleri yaşatmak adına halat çekme, kaşıkta yumurta taşıma, çuval içinde koşma gibi yarışmalar oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Yiğit, bu sene ilk olarak yapılan şenliği her sene yapmayı düşündüklerini aktardı.
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Bucaklılar eğlencede buluştu
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