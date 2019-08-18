Gururumuz Ayşegül

Antalya'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki 'Sevgi Evi'nde devlet koruması altında yaşayan 16 yaşındaki Ayşegül Tübek, Wushu Milli Takımı'na girmeyi başlardı. Hayata sporla tutunan ve kaderini yenen Tübek, kısa sürede çalışmasının meyvesini aldı ve Balkan 3'üncüsü oldu.

YEDİ AY ÖNCE BAŞLADI

13 yaşından itibaren çocuk evlerinde yaşayan Ayşegül Tübek, 7 ay önce wushu sandaya başladığını söyledi. Sinirli bir karakteri olduğunu belirten genç sporcu, öfkesini kontrol edebilmek için şans eseri başladığı wushu da başarı hikayesi yazmaya başladı. Hocasının tavsiyesi üzerine wushu sandaya başladığını belirten Tübek, düzenli antrenman ve azmi sayesinde başarıya ulaştığını belirterek, "İl çıktığım turnuvada Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda 1'incilik elde ettim. Daha sonrada Antalya İl 1'incisi oldum" dedi.

BALKAN 3'ÜNCÜSÜ OLDU

Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan'ın destek verdiği Ayşegül Tübek, Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kuna Fu Şampiyonası'nda 3'üncü olarak büyük başarı elde etti. Bu turnuvadan sonra yeteneği fark edilen Tübek, milli takıma seçildi. Artık milli sporcu olan Sevgi Evleri'nin hırçın kızı Ayşegül, bundan sonra turnuvalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini ifade etti.

HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ

Wushunun hayatına çok şey kattığını belirten milli sporcu, "Bu sporla birlikte kendimi buldum. Bu süreçte kurumdaki hocalarım destek oldu" diye konuştu. 2020'de düzenlenecek Dünya Wushu Sanda Şampiyonası'na katılarak dünya şampiyonu olmak istediğini ifade eden genç Ayşegül Tübek'in hedefleri arasında kafes dövüşçülüğü de var.