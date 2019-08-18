kazada 4 kişi yaralandı

ANTALYA ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Manavgat'ta Kasaplar Mahallesinde meydana gelen kazada Emrah Gençel'in kullandığı 07 LRR 32 plakalı otomobil ile Hüseyin Oğuz'un kullandığı 07 JC 309 plakalı ticari araç, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Yaralanan sürücüler olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burdur'da, ise İsmail T. İdaresindeki 15 DZ 684 plakalı otomobil, Akdere Mahallesi Kışla yolu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptıktan sonra devrildi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

İBurdur tfaiye ekipleri, sürücü İsmail T. ve yanındaki Dilek A, sıkıştığı yerden çıkarıdı. yaralılar Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı. Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.