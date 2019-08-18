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Mega yattan 1 milyon gelir

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2019
Mega yattan 1 milyon gelir

DÜNYANIN en zengin iş adamlarından Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un yatı 'Flying Fox' Fethiye'ye demir attı. Yaklaşık 20 gündür Muğla kıyılarında isimleri açıklanmayan dünyanın en zengin iş adamlarının yanı sıra sahibi Jeff Bezos'u da gezdiren 'Flying Fox' dün Fethiye körfezine girdi. Dünyanın en büyük 20 yatından biri olarak değerlendirilen yata 200 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

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İçinde dünyanın en zengin 21 yolcusunun bulunduğu 136 metrelik mega yattaki 57 personel arasında 20'ye yakın kadın personel yer alıyor. Gemiye 1 milyon TL'lik yakıtın yanı sıra 100 bin TL'lik balık, deniz ürünü, sebze, meyve, kuru gıda ve temizlik maddeleri alındı. Üzerinde olan ve 2 helikopter pisti bulunan yatın, yakıt ikmalinin tamamlamasının ardından iskeleden ayrılacağı öğrenildi.

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Mega yattan 1 milyon gelir
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