Paşanın meleklerı milli takımın temeli

TÜRKIYE Hentbol Federasyonu, 2005- 2006 doğumlu kız hentbol milli takımı için Ankara'da düzenlenecek gelişim kampı kadrosunu açıkladı. 2 etap halinde düzenlenecek kamp programına farklı kulüplerde ter döken 95 sporcu davet edilirken kadın hentbolunda Türkiye'de bir ekol oluşturan Muratpaşa Belediyespor, gelişim kampına en fazla sayıda sporcu gönderen kulüp oldu.

SEÇİL MİSAFİR ANTRENÖR

Muratpaşa'dan 10 oyuncu, 21- 24 Ağustos'ta Ankara'da düzenlenecek 2'nci etap kampa katılacak. Kamp kadrosunda, Paşanın Meleklerinden Sümeyye Yılmaz, Yağmur Kayar, Türkan Aydın, Tuana Arslan, Tuğba Sungur, Seval Bozova, Sena Akbay, Tuana Yetgindağ, İremsu Uysal, Nursel İlayda Elfidan yer alıyor. Muratpaşa Belediyesi antrenörü Seçil Tut ise kampa misafir antrenör olarak davet edildi.