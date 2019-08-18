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’den düz bereket

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Ters Ev’den düz bereket

HEYECAN verici fotoğrafların merkezi, adrenalin yüklü bir gezi olarak adlandırılan Ters Ev, kurulduğu 2016 yılından bu yana 220 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Yaz, kış açık olan işletmede ziyaretçiler, ters fotoğrafların keyfini çıkartıyor. İçerisindeki eşyaların dizilişi ve evin mimari yapısı nedeniyle fotoğrafçılar başta olmak üzere yerli ve yabancı turistler Ters Ev'e yoğun ilgi gösteriyor. Tatilde Antalya'yı tercih eden yerli turistler de Ters Ev'i gezebilmek için rezervasyon yaptırıyor.

REZERVASYONLAR ARTTI
6 ayda bir dekorasyon yenileyerek ilgiyi yüksek tuttuklarını belirten işletmeci Kaan Karahan, "Ters Ev'i sosyal medyada gören bize ulaşarak rezervasyon yaptırdı. Bayram tatili bitmesine rağmen, özellikle yerli turist ve yurt dışından gelen gurbetçi hemşehrilerimizin ilgisinden çok mutluyuz" dedi.

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Ters Ev’den düz bereket
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