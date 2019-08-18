Yangının yaraları sarılacak

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde Kurban Bayramının 1. günü çıkan yangının yaraları sarılmaya başlandı. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Şükrü Yıldırım ile birlikte Beşkonak-Yeşilbağ Mahallesinde evleri yanan vatandaşları ziyaret edip -incelemelerde bulundu.

EV YAPIMINA DESTEK

Kaymakam Yiğit, "Vatandaşlarımızın barınma konusunda talepleri oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi 4 adet konteyner göndererek bu sorunu şimdilik çözüme kavuşturdu. Kalıcı ev yapılması için ne yapabiliriz konusunu ele aldık. AFAD maddi yardımda bulunacak. Yangının afet kapsamına alınması durumunda evler AFAD tarafından yapılabilecek. Maddi yardıma Sosyal Yardımlaşma Vakfımızda katkıda bulunarak ev yapımına başlayacağız" dedi. Manavgat'ın Isparta sınırındaki Yeşilbağ Mahallesi'nde çıkan yangında Ali Budak, İbrahim Kuş, Ramazan Kuş ve Duran Kuş'a ait ev ve samanlıklar yanmıştı.