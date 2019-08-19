Gürbüz geçit vermedi!

BUGÜN NELER OLDU

BU yıl ikincisi düzenlenen Burdur Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz elde etti. Burdur Belediyesi tarafından organize edilen yağlı güreş müsabakaları, kent merkezindeki bir otelin çim sahasında yapıldı.Başpehlivanlık yarışında 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kuşanan Antalyalı Ali Gürbüz ile hemşehrisi Orhan Okulu karşı karşıya geldi.Gürbüz'e altın kemerini Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek verdi.