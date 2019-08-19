Kaportacı Ali’nin hedefi şampiyonluk

Bursa'da gerçekleştirilen Uludağ Ultra Trail Maratonu'nda Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaportacılık yapan 33 yaşındaki Ali Kansu UU100 kategorisinde genel klasmanda 8'inci, kendi kategorisi olan 40 altı yaş klasmanında ise 2'nci oldu.
Parkurun 103 kilometre olduğunu ve birçok sporcunun tamamlamakta zorlandığını ifade eden Kansu, koşunun 40'ıncı kilometresinde ayak bileğinde yaşadığı sorun nedeniyle 15-20 dakikalık bir kaybı olmasına rağmen kararlılık göstererek yarışa devam ettiğini, kendi klasmanında 2'nci olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
MESAİ SONRASI İDMAN
Kansu, yarışlara hazırlanmak amacıyla genellikle mesai sonrası Oymapınar bölgesine gittiğini, bazı günlerde de Sorgun çamlığında koştuğunu söyledi. Kansu, "4 yıl önce ultra maraton koşmaya başladım. Yoğun mesaimin ardından antrenman yapmak çok zor ama çalışmanın meyvesini aldım"
dedi. Kendisine sponsor olarak teşekkür eden Kansu, ekim ayında Kapadokya'da yapılacak olan ultra maraton hazırlıklarına başladığını belirterek, "Hedefim gelecek yıl Avrupa'da yapılacak olan ultra maratonlara katılarak Türkiye'yi temsil edip şampiyon olmak"
diye konuştu.