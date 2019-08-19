Kaportacı Ali’nin hedefi şampiyonluk

BUGÜN NELER OLDU

Bursa'da gerçekleştirilen Uludağ Ultra Trail Maratonu'nda Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaportacılık yapanParkurun 103 kilometre olduğunu ve birçok sporcunun tamamlamakta zorlandığını ifade eden Kansu, koşunun 40'ıncı kilometresinde ayak bileğinde yaşadığı sorun nedeniyle 15-20 dakikalık bir kaybı olmasına rağmenKansu, yarışlara hazırlanmak amacıyla genellikle mesai sonrası Oymapınar bölgesine gittiğini, bazı günlerde de Sorgun çamlığında koştuğunu söyledi. Kansu,dedi. Kendisine sponsor olarak teşekkür eden Kansu, ekim ayında Kapadokya'da yapılacak olan ultra maraton hazırlıklarına başladığını belirterek,diye konuştu.