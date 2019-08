Sahilde korku filmi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Konyaaltı sahili korku filmlerindeki kasaba sahillerini andırmaya başladı. Eski Başkan Menderes Türel döneminde 130 milyon lira harcamayla 'Sahil Antalya Yaşam Parkı'na dönüştürülen sahili, evsizler, çadırcı tatilciler ve madde bağımlıları işgal etti. 31 Mart yerel seçiminden sonra sürekli bakımsızlığı ve hor kullanımı ile gündeme gelen plaja, Antalyalılar ve tatilciler gitmekten korkar hale geldi.SABAH Akdeniz'in falezler üzerindeki manzarayı 'Ölümüne çadır kurdu' haberi ile gündeme getirmesinin ardından sökülen çadırlar bu kez yasak olmasına rağmen Konyaaltı sahiline kuruldu. Kampçıların yeni adresi ödüllü sahil oldu. Ardından falezlerdeki makilik alan ateşe verilerek yakıldı. Bölgedeki mağaralarda yaşayan evsizler Konyaaltı sahilinin varyantın bölümünü işgal etti. Bir evsizin bölgeyi yaşam alanına çevirmesi dikkat çekti. Aynı evsizin plaja tezgah kurup deniz malzemeleri satması şaşkınlık yarattı.Konyaaltı sahilinde en büyük tehlikeyi madde bağımlıları oluşturmaya başladı. Plajların başlangıç noktası mekan takımı tabir edilen kişiler ile madde bağımlılarının meskeni haline geldi. Gündüz vakti eli bıçaklı, tüm vücudu jilet yaraları ile dolu kişileri gören tatilci ve turistler çocuklarını alarak sahilden kaçmaya başladı. Özellikle hafta sonları yaşanan olaylar nedeniyle Konyaaltı sahiline gitmenin büyük cesaret istediği Antalya'da, plaja gitmek korkulu rüya haline geldi..Yaşananlara vatandaşlar tepki gösterdi. Yıllardır bu bölgede denize giren vatandaşlar, bölgede acil önlem alınmasını istedi. Gerekli önlem alınmaması durumunda istenmeyen olayların yaşanmasının an meselesi olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Milyonlarca lira harcanan bu alan 4-5 aydır denetimsiz durumda. Her türlü insan günün 24 saati bu bölgede cirit atıyor. Bazen geceleri beli silahlı insanlar geziyor" diyerek yaşananları özetledi. Yaşanılan durum karşısında Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Sahil Antalya Yaşam Parkı güvenlik görevlileri ve polisin duyarsız kalması dikkat çekiyor.