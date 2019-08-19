Souleymane Doukara Arabistan yolcusu

ANTALYASPOR'UN en golcü oyuncusu
Souleymane Doukara,
Göztepe maçı kadrosundan
son anda çıkartıldı. Sürpriz gelişme sonrasında golcü oyuncunun Suidi Arabistan'dan bir takım ile anlaşıp sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.
2020 yılına
kadar kırmızı-beyazlılarla
sözleşmesi bulunan Senagalli golcünün bonservis bedelinin 2-5-3 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Lig öncesi
Antalyaspor'un
Doukara'yı satması
ile takım forvetsiz
kalmış oldu. Henüz
bir transfer yapmayan
Antalyaspor'un bu sorunu
nasıl çözeceği merak
konusu. Doukara, geçen
sezon 26 lig maçında oynamış ve 10 gol 2 asiste imza atmıştı.