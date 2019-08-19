Souleymane Doukara Arabistan yolcusu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR'UN en golcü oyuncusuSouleymane Doukara,Göztepe maçı kadrosundanson anda çıkartıldı.2020 yılınakadar kırmızı-beyazlılarlasözleşmesi bulunanLig öncesiAntalyaspor'unDoukara'yı satmasıile takım forvetsizkalmış oldu. Henüzbir transfer yapmayanAntalyaspor'un bu sorununasıl çözeceği merakkonusu. Doukara, geçensezon