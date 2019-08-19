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Arabistan yolcusu

Giriş Tarihi: 19.8.2019
Souleymane Doukara Arabistan yolcusu
ANTALYASPOR'UN en golcü oyuncusu Souleymane Doukara, Göztepe maçı kadrosundan son anda çıkartıldı. Sürpriz gelişme sonrasında golcü oyuncunun Suidi Arabistan'dan bir takım ile anlaşıp sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. 2020 yılına kadar kırmızı-beyazlılarla sözleşmesi bulunan Senagalli golcünün bonservis bedelinin 2-5-3 milyon Euro olduğu öğrenildi. Lig öncesi Antalyaspor'un Doukara'yı satması ile takım forvetsiz kalmış oldu. Henüz bir transfer yapmayan Antalyaspor'un bu sorunu nasıl çözeceği merak konusu. Doukara, geçen sezon 26 lig maçında oynamış ve 10 gol 2 asiste imza atmıştı.
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Souleymane Doukara Arabistan yolcusu
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