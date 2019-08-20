Aspendos’ta sanat ateşi yanıyor

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 26'ncı Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 1 Eylül'de başlayacak. Festival, 1-18 Eylül tarihleri arasında, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde ve Antalya EXPO'da gerçekleştirilecek.Bu yıl 3 opera, 1 klasik bale, 2 konserin izleneceği festivalin açılışı Bizet'in ünlü ve sevilen operası 'Carmen' ile yapılacak ve 1-2 Eylül'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak. Eserde 'Carmen' rolünü 1 Eylül 2019 akşamı Bolşoy Tiyatrosu Opera Solisti Yulia Mazurova, 2 Eylül 2019 akşamı ise ünlü Rus Mezzo-Soprano Anasstasia Boldyreva seslendirecek. Festival kapsamında 8 Eylül'de Kuğu Gölü balesi, 12-13 Eylül'de Aida operası sahnelenecek.