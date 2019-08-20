Bu bir doğa katliamı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın dünya harikası 1. Derece SİT alanı olan falezlerde CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nin geçen yıl yaptığı kaçak plaj kapatıldı. Yıkılan Bambus plajının hemen yanındaki falezler üzerine betonlar dökülüp doğa katledilerek yapılan plajla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeden sonra başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soruşturma izninden sonra işlemler tamamlandı.SABAH Akdeniz tarafından gündeme taşınan ve vatandaşlar tarafından kullanılan plajdaki ahşap platformlar kaldırıldı. Eski Lara Yolu üzerinde bulunan plaja inen merdivenlere bariyerler çekilerek tamamen kullanıma kapatıldı. Plaja inişler yasaklanıp uyarıcı tabelalar asıldı. Plajdaki platformun kaldırılmasının ardından falezlere yapılan tahribatlar ile varillerle dökülen betonlar da gün yüzüne çıktı.Muratpaşa Belediyesi'nin aynı bölgede bulunan ve izin alınarak yapılan plajların zemininde de aynı doğa katliamının yapıldığı ileri sürüldü. Falezler üzerine beton dökülerek platformlar yapılıp üzerinin ahşap kaplandığını söyleyen çevreciler, plaja karşı olmadıklarını ancak doğanın korunması gerektiğini vurgulayarak, "Yanlış yapan kim olursa olsun karşı çıkarız" dedi.