Can dostlara özel bakım

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kepez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Kepez'in can dostlarına sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor. Belediye ekipleri tarafından, ilçe sınırlarında bulunan başıboş hayvanlar, merkeze getirilerek, işinin ehli veterinerlere teslim ediliyorlar. Merkeze getirilen can dostlar, veterinerler tarafından önce sağlık muayenesinden geçiriliyor, ardından da aşılanıyorlar. İç dış parazit tedavisi ve kuduz aşıları yapılan sokak hayvanları, kısırlaştırma işlemlerinin ardından yaşam alanlarına bırakılıyor. Tüm hayvanlar kayıt altına alınıyor.