Efecan: Sural için kazandık

AYTEMİZ Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca, İ.M. Kayserispor maçında elde edilen 3 puanın camiaya hayırlı olmasını diledi. Turuncu-yeşillilerin başarılı milli oyuncusu Efecan Karaca, "Geçtiğimiz yıl bu deplasman dönüşü kardeşimiz Josef Sural'i kaybetmiştik. Onun için kazandık diyebiliriz. Bu galibiyetin anlam ve önemini ben böyle düşünüyorum"
dedi.
HEDEF 2'DE 2 YAPMAK
A.Alanyaspor olarak 4 yıl sonra ilk defa sezona galibiyetle başladıklarını hatırlatan kaptan, "Bu şanssızlığı kıracağımızı zaten hazırlık maçlarında göstermiştik.
Yeni transferlerimiz de takıma çabuk uyum sağladı. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kasımpaşa maçı hazırlıklarını başladık. Bu maçta çok önemli. İç saha maçlarını kaybetmememiz lazım. Çünkü iç sahada daha coşkulu oynuyoruz. Kasımpaşa maçını da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyoruz"
diye konuştu.
TARAFTARA TEŞEKKÜR
Taraftarlara da çağrıda bulunan milli yıldız, "Kayseri'ye kadar gelerek bizleri destekleyen cefakar taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kasımpaşa maçında da tüm taraftarlarımızı tribünlere bekliyorum"
ifadelerini kullandı.