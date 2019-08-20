Efecan: Sural için kazandık

BUGÜN NELER OLDU

AYTEMİZ Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca, İ.M. Kayserispor maçında elde edilen 3 puanın camiaya hayırlı olmasını diledi. Turuncu-yeşillilerin başarılı milli oyuncusu Efecan Karaca,dedi.A.Alanyaspor olarak 4 yıl sonra ilk defa sezona galibiyetle başladıklarını hatırlatan kaptan,Yeni transferlerimiz de takıma çabuk uyum sağladı. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kasımpaşa maçı hazırlıklarını başladık. Bu maçta çok önemli. İç saha maçlarını kaybetmememiz lazım. Çünkü iç sahada daha coşkulu oynuyoruz.diye konuştu.Taraftarlara da çağrıda bulunan milli yıldız,ifadelerini kullandı.