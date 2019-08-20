Trafik kazaları yine can aldı

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Anıl Baran T. ile 1 yaşındaki Özge M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, Çiflik Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi.Aziz M. yönetimindeki 48 FB 242 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen, Tolga S. idaresindeki 19 AAR 956 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile Şerife M. ile 1 yaşındaki Özge ile 4 yaşındaki Ömer M. ve diğer araçtaki Anıl Baran T. yaralandı. Araçta sıkışan Aziz M. olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tolga Satılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.BURDUR'UN Yeşilova ilçesinde ise iki otomobilin çarpıştığı kazada Veli Kabay (42) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza önceki gün saat 23.30 sıralarında, Burdur Yeşilova yolunda yaşandı. Veli Kabay yönetimindeki 32 LR 437 plakalı otomobille Osman Peker'in kullandığı 15 LK 070 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada, Veli Kabay olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer sürücü Osman Peker (59) ile eşi Kıymet Peker, kayınpederi Abdurrahman Yüksel ve kayınvalidesi Anakadın Yüksel yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaralanan Anakadın Yüksel'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.