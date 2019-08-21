Film festivali için dev bütçe

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BUyıl 56'ncısı düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali için basın toplantısı düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Başdanışman ve Festival İdari Direktörü Cansel Çevikol Tuncer ve Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu festivalle ilgili basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu. Festival posteri de tanıtıldı. Festivalin bu yılki afişinde sinemanın sultanı Türkan Şoray'ın 1964 yılında festivalden en iyi kadın oyuncu ödülü aldığı Acı Hayat filmindeki fotoğrafı kullanıldı.26 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalin geleneksel kortejle başlayacağı belirten Böcek, açılış ve kapanış töreninin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait 10 bin kişilik Kapalı Spor Salonu'nda vatandaşların katılımıyla olacağını ifade etti. Bu yıl festivalde yeniliğe imza attıklarını ifade eden Böcek, "100 üniversite öğrencimizi festivalimize davet ediyoruz. Festivalimiz bir sinema okuluna dönüşecek. Biz buna Altın Portakal Sinema Okulu adını verdik" dedi.Festivalde bu yıl toplamda 1 milyon 357 bin 500 lira ödül dağıtılması planlanırken ulusal yarışmada uzun ve kısa metraj, belgesel film yarışmalarında toplamda 810 bin lira, uluslar arası yarışmada 97 bin 500 lira ve Antalya Film Forumu 450 bin lira değerinde ödül verilecek. Festival kurucusu Avni Tolunay ve yönetmen Behlül Dal adına da 100 bin TL ödül verilecek.