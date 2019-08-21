Güzeller Alanya’da kampa giriyor

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MISS Finland 2019 Güzellik Yarışması'nda finale kalacak 10 yarışmacı, final hazırlığı için yine Alanya'ya geliyor. Finlandiya'da Ocak ayında başlayan elemeler tüm hızıyla sürerken, Eylül ayı başında son 10 finalist belirlenmiş olacak. Ardından güzeller Finlandiya'da yapılacak finale hazırlanmak için Alanya'ya gelecek. Güzeller 5-12 Eylül tarihleri arasında kampa girecek.Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona, Alanya Belediyesi, ALTİD, ALTSO ve THY de destek verdi. Organizasyon koordinatörü ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, "Bir hafta Finlandiya'nın en güzel kızları, Fin basını eşliğinde Alanya'nın en güzel noktalarında çekimler yapacak. Büyük bir tanıtım olacak" diye konuştu.