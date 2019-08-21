Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Güzeller Alanya’da kampa giriyor

Güzeller Alanya’da kampa giriyor

Giriş Tarihi: 21.8.2019
Güzeller Alanya’da kampa giriyor
MISS Finland 2019 Güzellik Yarışması'nda finale kalacak 10 yarışmacı, final hazırlığı için yine Alanya'ya geliyor. Finlandiya'da Ocak ayında başlayan elemeler tüm hızıyla sürerken, Eylül ayı başında son 10 finalist belirlenmiş olacak. Ardından güzeller Finlandiya'da yapılacak finale hazırlanmak için Alanya'ya gelecek. Güzeller 5-12 Eylül tarihleri arasında kampa girecek.

BÜYÜK TANITIM İMKANI
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona, Alanya Belediyesi, ALTİD, ALTSO ve THY de destek verdi. Organizasyon koordinatörü ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, "Bir hafta Finlandiya'nın en güzel kızları, Fin basını eşliğinde Alanya'nın en güzel noktalarında çekimler yapacak. Büyük bir tanıtım olacak" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Güzeller Alanya’da kampa giriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN