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Oglunun gözü önünde ölüme uçtu

Mugla’nın Fethiye ilçesinde oglu ile ’nde yürüyüs yaparken kayalıklardan düsen Polonyalı hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 21.8.2019
Oglunun gözü önünde ölüme uçtu
MUGLA'NIN Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde yürüyüs yaparken kayalıklardan düsen Polonyalı turist hayatını kaybetti. Ilçede tatil yapan Polonyalı Pıotr Mıkolajczyk (48), Faralya Mahallesi'ndeki patika yoldan Kelebekler Vadisi'nin plajına gitmek için ogluyla yürüyüse çıktı. Babasının düstügünü gören oglu, 112 Acil Çagrı Merkezi'nden yardım istedi.

200 METRELIK UÇURUM
Olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin uçurdugu drone yardımıyla Mıkolajczyk'ın yaklasık 200 metre asagıda bulundugu tespit edildi. Asagı inen saglık ekibi, Polonyalı turistin öldügünü belirledi. Mıkolajczyk'ın cesedi, kara yoluyla ulasımın olmaması nedeniyle sedyeye konularak vadinin plajına tasınarak, botla Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'na getirildi.
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Oglunun gözü önünde ölüme uçtu
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