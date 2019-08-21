Tokgöz’den salvolar

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Antalya'da CHP'de sular durulmuyor. Partinin Kepez ve Muratpaşa ilçe başkanlarının 'Hazımsızlık' tartışmalarının yankısı sürerken, Büyükşehir Belediyesi'nin eski CHP'li Meclis Üyesi Recep Tokgöz tartışmaya katıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Başkan Muhittin Böcek'e 'Dolmuşçu' diye hitap Tokgöz, açtı ağzını yumdu gözünü. SABAH Akdeniz muhabiri ile buluşan CHP'li Tokgöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanılan haksızlığa isyan ettiğini söyledi. Büyükşehirdeki bazı kişilerin belediye şirketlerinde birden fazla yönetimde görev almasını eleştiren Tokgöz, bunun parti zihniyetine yakışmadığını ifade etti.Büyükşehir Beledi Başkanı Başdanışmanı Cansel Çevikol Tuncer'in belediye iştiraki şirketlerden ANSET'in yönetim Kurulu Başkanı, ASAT Spor Kulübü Başkanı, ALDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu vurgulayan Tokgöz, "Ayrıca Genel Sekreter yapılabilmesi için uğraşıyorlar. Bu belediyede başka kişi yok mu?" dedi. CHP'li Büyükşehir ve Muratpaşa Belediye Meclis üyesi Deniz Filiz'in Ulaşım A.Ş. yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görevlendirildiğini anlatan Tokgöz, "Deniz Filiz hem de Büyükşehir Belediye Başkan Vekili. Hatta partimizin Kepez İlçe Başkanı bir şirkette yönetim kurulu üyesi yapıldı. Bu durum partili insanlara güvenilmemesinden kaynaklanıyor. Madem bu arkadaşlarımız aynı anda farklı şirketlerde yönetici o zaman tek maaş alsınlar. Belediyeye mali külfet oluşturmasınlar. Her bir arkadaşımızın maaşı aylık 30 bin lirayı geçiyor" diye konuştu.Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında Böcek'e yüklenen Tokgöz'ün paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı: 'Dolmuşçu burası Konyaaltı'na benzemez. Fazla açılma boğarlar adamı..', 'Tasarruf ve israf önlenmek için belediyeden 3-4 maaş alan üst düzey yöneticilerin maaşlarından fedakarlık yapıp sayıyı bire indirmesi lazım nereden baksan bu arkadaşlar aylık 30 bin lira para alıyorlar', 'Bak minibüsçü birçok Başkan nasıl tasarruf yaptığını , israfları nasıl önlemeye çalıştığını bir bir basına anlatıyor. Döneminde yanlışlık yapanlar hakkında suç duyurusu da bulunuyor. Sen ulaşıma ve belediye hizmetlerini zam yaparak finansmanı Antalya halkının üstüne yüklüyorsun. Bir de sen ben yok diyorsun', 'Adam 20 yıl belediye başkanlığı yaptım diyor ama dünyadan haberi yok. 20 yıl lay lay lom yapmış', 'Minibüsçüyü genel merkeze çağırmışlar kulağını çekmişler deniyor. Ben inanmadım onun kulağı da kendi gibi kaygandır bir şey olmaz', 'Birileri dolmuşçuya yağlı pehlivan güreşlerinden başka spor dalı olduğunu hatırlatsın lütfen. Basketbol var, futbol var, atletizm var, var oğlu var. En komiği de her güreşte baş köşeye oturuyor.ANTALYA'DA 2004 yılından beri CHP yönetiminde yer alan ve 10 yıllık meclis üyeliği geçmişi bulunduğunu anlatan Recep Tokgöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hiçbir siyasi ekibi olmadığını iddia etti. Tokgöz, "Büyükşehir Belediyesini yönetmek Konyaaltı'na benzemez. Biz bundan önceki 5 yıl boyunca Antalya'da muhalefet yaptık. Fakat bu arkadaşlar meclisi takip bile etmedi" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden EKDAĞ başta olmak zere tüm şirket yönetimlerinin İyi Partililere bırakıldığını ileri süren Tokgöz, durumu eleştirdi.CHP ile bir problemi olmadığını söyleyen Tokgöz, konuşmasına şöyle devam etti "Partimi temsil eden insanlarla problemim var. Bu insanlar CHP'yi temsil etmiyor. Muhittin Böcek seçildikten sonra eski Kaş Belediye Başkanı Emin Erdem ile birlikte makamına ziyaret etmeye gittik. 4 ay oldu hala yüz yüze görüşebilmiş değiliz."