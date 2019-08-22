Halı tarlasında bayram mesajı

Antalya'nın ?Döşemealtı ilçesinde yağlı boya tablolarını aratmayacak görüntülerin ortaya çıktığı halı tarlalarında çalışanlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi anlamlı bir etkinliğe imza attı.

KÜLTÜREL BIR MOZAİK

Halı tarlasının bölgedeki mahalle sakinlerinden oluşan çalışanlar, rengarenk halıların arasında 20 metrekarelik Türk bayrağı ile dev Atatürk posteri açıp, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Döşemealtı ilçesinde yer alan halı tarlasında, sıra iklim avantajı nedeniyle de farklı illerde dokunan halılar Toros Dağlarının etrafındaki tarlalarda güneş altında pastel renge dönüştürülüyor. Binlerce halı Anadolu'nun kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor.