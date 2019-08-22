Horoz’un sesini Akrep kesecek

ANTALYASPOR, Süper Lig'in ikinci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. İdman öncesinde teknik direktör Bülent Korkmaz, yeni transfer Eren Albayrak'ı futbolcularla tanıştırdı. Korkmaz sahada yaptığı kısa toplantıda, deplasmanda alınan Göztepe galibiyeti ve sergilenen mücadele nedeniyle takımı kutladı.

TEK HEDEF GALİBİYET

Süper Lig'e kendi evinde son şampiyon Galatasaray'ı farklı yenerek başlayan Yukatel Denizlispor'u mağlup etmek isteyen kırmızıbeyazlılarda en büyük sorun takımda tecrübeli bir forvet olmayışı... Ay sonuna kadar bu mevki için transferi tamamlaması beklenen Akrep'in umudu 19 yaşındaki Nijeryalı Paul Mukairu'nun ortaya koyacağı iyi bir performans...