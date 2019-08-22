Kaplumbağa dostu

Geniş ve yeşil bir kampüse sahip olan Akdeniz Üniversitesi'nde canlı doğal yaşam dikkat çekiyor. Üniversite kampüsünde en çok görülen hayvanların başında ise kaplumbağalar geliyor. Üniversite içinde her an insanların karşısına çıkan kaplumbağalar zaman zaman ise ezilme tehlikesiyle karşılaşıyor.

YARDIMA KOŞUYOR

Yoldan karşıya geçerken fark edilmeyen kaplumbağaların yardımına Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Faik Ardahan yetişiyor. Kampus içerisinde aracıyla gezerek yardım edebileceği kaplumbağa arayan Ardahan, karşıya geçmeye çalışan kaplumbağaları eline alarak karşıya geçirip güvenli yerlere bırakıyor.

SÜRÜCÜLERİ UYARIYOR

Türkiye'deki üniversiteler arasında en güzel kampüslerden birine sahip olduklarını vurgulayan Ardahan, "Önceleri gördüğüm kaplumbağalara yardım ediyordum. Artık insanlar da benim ilgilendiğimi öğrendi. Bazı insanlar kaplumbağalara dokunamıyor ve yolda kaplumbağa görünce beni arıyor. Öğrencilerin hayvan sevgisiyle yetişmesi ise bir ayrıcalık" dedi.