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Melekler uçuşa hazır

, sezona Yunan takımı A.C. ’la oynayacağı kupa maçıyla başlayacak

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Melekler uçuşa hazır

Geçen sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlayan Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Paşanın Melekleri, bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve hentbolun Avrupa'daki 2 numaralı şampiyonası olan EHF Kupası olmak üzere 3 kulvarda birden mücadele edecek. Paşanın Melekleri, yeni sezonun ilk maçını ise Yunanistan'da oynayacak.

İLK KARŞILAŞMA YUNANİSTAN'DA
MURATPAŞA Belediyespor, EHF Kupası birinci tur maçında Yunanistan temsilcisi AC PAOK'la ilk maçını 13 Eylül Cuma günü oynayacak. Karşılaşmanın rövan ise 15 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Karaferya'da bin 15 seyirci kapasiteli Fillipo Spor Salonu'nda oynanacak her iki karşılaşmayı Rusya Hentbol Federasyonu'ndan Anton Antashev ve Denis Musato hakem ikilisi idare edecek.

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Melekler uçuşa hazır
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