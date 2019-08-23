Barınak kavgası

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapıldığı Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nin sosyal medyaya yansıyan görüntüleri tartışma yarattı. Olay, Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. Ölü hayvanların çöp gibi alt alta, üst üste atıldığı morg bölümünün ve pislik içindeki kafeslerin görüntülerini paylaşan Yanık, "Yapılan zulme sessiz kalmayın" çağrısında bulundu.

AYNI GÜN NASIL ÖLDÜLER

Konuyla ilgili hazırladıkları dosyayı Büyükşehir Belediye Başkanlığına da ilettiklerini anlatan Yanık, "Bir süredir süren araştırmada sessizliğimizi korumak ve dayanmak çok zordu. Belediyeden bir çözüm beklemenin daha fazla can kaybına mal olacağını anlamış olduk. Bu nedenle paylaşımı yaptık" dedi. Yanık, bazı köpeklerin kimyasal madde ile yakıldığını iddia ederken, "Bu kadar fazla hayvanın aynı gün nasıl öldüğü ayrı bir tartışma konusu. Durum, hayvanseverlerin yaralı ve hasta durumda teslim ettikleri hayvanların, alındığı gibi morga atıldığını düşündürdü" dedi.

BÜYÜKŞEHİRDEN CEVAP

Arife Yanık, ziyarete kapalı bölümlerdeki hayvanların kötü şartlarda yaşadığını belirterek, "Önlerinde mama ve su yerine dışkı var. Hayvanlar bakımsızlıktan zayıflamış" dedi. Büyükşehir Belediyesi ise barınağın kapılarını bazı sivil toplum kuruluşlarına açarak iddiaları yalanladı. Başkan Danışmanı Dr. Nurettin Mert Batu, görüntülerinin art niyetli olduğunu ve günlük temizlik yapılmadan önce çekildiğini iddia etti. Bazı STK'lar da belediyeye destek verirken, bu duruma Yanık "Dünyanın hiçbir yerinde hayvan haklarına karşı belediyeyi savunan STK görmedik" sözleriyle tepki gösterdi.