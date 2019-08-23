Ecdadı çöpe attılar

Antalya'da 63 yıl sonra CHP'ye geçen Finike Belediyesi bir skandala imza attı. AK Partili eski Başkan Kaan Osman Sarıoğlu tarafından yaptırılan ve ilçenin en büyük parkı olan Osmanlı Padişahı Sultan Abdulhamid Han'ın ismi parktan söküldü. Tabela belediye hurdalığına atıldı. Yaşanılan durum CHP'nin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

TALİMAT CHP'Lİ GEYİKÇİ'DEN

Antalya'nın Finike ilçesinde 2017 yılında dönemin AK Parti Beliye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu tarafından 10 dönüm arazi üzerine yapılan ilçesinin en büyük parkına Osmanlı Padişahı Sultan Abdulhamid Han ismi verildi. Finike'nin Elmalı ilçesinden gelen yolun girişindeki Sahil Kent Mahallesi'ndeki parkın ismi CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin talimatıyla kaldırıldı. Göreve gelişinin ilk ayında ilk icraatı olarak Abdulhamid Han'ın ismini kaldırttığı ortaya çıkan Geyikçi, CHP zihniyetinin ecdat düşmanlığını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. HURDALIKTA BULUNDU

İçerisinde 150 ağaç, 6 bin süs bitkisi, 2 bin 500 metrekare yeşil alan ve çocuk oyun gruplarının bulunduğu parkta Abdulhamid Han'ın saltanat dönemini ve hayatı hakkında bilgi verilen ayrıca fotoğrafı bulunan parkın tabelası söküldükten sonra Finike Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün ilçedeki hurdalığına atıldı. Üzerine çöp, el arabası ve hurda malzemelerin atıldığı tabelayı SABAH muhabiri ortaya çıkardı. Ecdada yapılan saygısızlık büyük tepki çekti.



DERHAL YERİNE TAKILMALI

YAŞANANLARA ilk tepkiyi AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Karadağ gösterdi. Karadağ, konuyla ilgili AK Partili Belediye Meclis üyelerinden bilgiler aldığını belirterek, "Meclis veya encümende isim değiştirilmesi, tabela kaldırılması gibi konular gündeme gelmemiş. Tabelayı kimin söktüğü ve talimatı kimin verdiği de belli değil. Ortada garip bir durum var ve kimse olayı kabullenmek istemiyor" dedi. Konunun peşinde olduklarını ve ecdada yapılan saygısızlığın tasvip edilir bir yanı ve mantığı olmadığını anlatan Karadağ, "Abdülhamit Han'ın resminin olduğu tabelanın hurdalığı atılmasını kınıyorum. O tabela oraya geri takılıncaya kadar konun takipçisi olacağız. Eğer yapmayacaklarsa versinler o tabelayı biz bir yerde park yaptırıp oraya takarız" ifadelerini kullandı.