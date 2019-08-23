Hint düğünlerinde rekor

BUGÜN NELER OLDU

yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, özellikle son yıllarda renkli kıyafetleri, farklı yemek kültürleri ve gelenekleriyle öne çıkan Hint düğünlerine de ev sahipliği yapıyor. Hint düğünü organizasyonu gerçekleştiren Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, Türkiye'de bu sene ilk defa 20 civarında Hint düğünü yaptıklarını belirterek, "Geçen yıl 13 düğün yapmıştık. Bu artış rekor oldu" dedi.Hindistan'ın büyük bir pazar olduğuna dikkati çeken Özpak, düğün için Türkiye'de en çok Antalya'nın tercih edildiğini, Bodrum ve Kapadokya'da da düğünlerin yapıldığını bildirdi. Hintlilerin yurt dışında düğün için daha çok Tayland, Malezya ve Singapur gibi ülkeleri tercih ettiğini anlatan Özpak, "Eğer biz kendimizi iyi ifade edersek, 20-30 düğün değil, 300, 500, hatta bin düğünü konuşur hale geleceğiz" dedi.