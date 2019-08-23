Makam araçları konvoya katıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen 29'uncu Geleneksel Sünnet Şöleni etkinlikleri kapsamında 35 çocuk sünnet ettirildi. Belediye önünde toplanan sünnet olacak çocuklar ile aileleri, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur ve Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

DİREKSİYONA GEÇTİLER

Özçelik, Uğur ve Ünal, daha sonra büyük bir jeste imza atarak, makam araçlarını sünnet olan çocuklar için tahsis etti. Erkekliğe ilk adımı atan çocukları araçlara bindiren milletvekili ve başkanlar, direksiyonun başına da kendileri geçti. Makam araçlarından oluşan konvoy, Bucak'ın işlek caddelerinde tur attı.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Sünnet çocuklarını makam aracında gören ilçe sakinleri büyük şaşkınlık yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan bu gezinin ardından Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile Belediye Başaknı Emrullah Ünal, çocuklarla eğlenceli vakitler geçirdi. Çocuklar yaşadıkları deneyimin unutulmaz olduğunu söyledi.