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Ortak dil müzik

’nın Fethiye ilçesinde çalışmalarında ikinci ekap başladı. Geleceğin müzisyenleni yerli ve yabancı müzik ustalarından eğitim aldı

Giriş Tarihi: 23.8.2019
Ortak dil müzik

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi Kargı Mahallesi'nde müziğin evrenselliğini anlatmak üzere yola çıkan Müzik Köyü, çalışmalarını sürdürüyor. 17-21 Ağustos tarihlerinde ilk etabı gerçekleşen etkinliklerin ikinci kısmı ise 23-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Müzik okullarında eğitim gören geleceğin müzisyenleri, Müzik Köyü'nde usta isimlerden eğitim alıyor.

KÜLTÜRE SAHİP ÇIKIYORLAR
Müzik Köyü'ndeki programlarda usta-çırak çalgı dersleri, film gösterimleri, müzik hikayeleri, yerel sanatçıların köylerine ziyaretler, atölye çalışmaları ve köy konserleri gerçekleştiriliyor. Anadolu Kültürleri Araştırma Topluluğu (AKAT) üyeleri tarafından gerçekleştirilen Müzik Köyü projesi ile geleneksel enstrümanlar da yerel sanatçılar ve usta müzisyenler tarafından gençlere tanıtılıyor.

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