Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri 1 Eylül’de

BU yıl 31'incisi düzenlenecek Korkuteli Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri 1 Eylül Pazar günü Korkuteli Stadı'nda yapılacak.
Korkuteli Belediyesi tarafından düzenlenecek güreşler öncesi Belediye Başkanı Ömer İşlek, tüm Antalyalıları ve güreş severleri Korkuteli Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde davet etti. Başkan İşlek, "Allah nasip ederse 1 Eylül'de güreşlerimizi yapacağız. Bu sene sadece bir gün ve sadece güreş yapacağız. Seneye sürpriz. Güreşlerimiz ücretsiz olacak. Şimdiden tüm Korkutelili güreş severlerimizi bekliyoruz"
dedi.
ÖNEMLİ İSİMLER KATILIYOR
31'inci Korkuteli Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı ve Korkuteli Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin geçen seneki Başpehlivanı Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur ve Hasan Cengiz
gibi önemli pehlivanlar katılacak.