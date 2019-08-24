Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri 1 Eylül’de

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BU yıl 31'incisi düzenlenecek Korkuteli Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Pehlivan GüreşleriKorkuteli Belediyesi tarafından düzenlenecek güreşler öncesi Belediye Başkanı Ömer İşlek, tüm Antalyalıları ve güreş severleri Korkuteli Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde davet etti. Başkan İşlek, "Allah nasip ederse 1 Eylül'de güreşlerimizi yapacağız.dedi.31'inci Korkuteli Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı ve Korkuteli Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin geçen seneki Başpehlivanıgibi önemli pehlivanlar katılacak.