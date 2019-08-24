Balayı tatili faciayla bitti

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MUĞLA'DAKİ trafik kazasında balayından dönüş için durakta minibüs bekleyen damat hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, Muğla-Fethiye karayolu Çıtlık mevkisinde yaşandı. Durmuş Yüksek yönetimindeki 48 L 6432 plakalı otomobil, yolcu almak için yol kenarına duran Zekai Karakaş yönetimindeki 48 BB 2053 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüse binmeye çalışan Mustafa Kabaca olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada, Zekai Karataş, Durmuş Yüksek, Emine Yüksek, Egemen Yüksek ve Nadir Emre Yüksek yaralandı.Otomobil sürücüsü Durmuş Yüksek, hareket halinde iken birden gözlerinin karardığını ve önünü görmediğini ileri sürdü. Kazada, durakta minibüs bekleyen Mustafa Kabaca hayatını kaybetti, sürücüler Zekai Karakaş, Durmuş Yüksek ile 48 L 6432 plakalı otomobilde bulunan Emine Yüksek, Egemen Yüksek, Nadir Emre Yüksek yaralandı. Kabaca'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralılar ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.