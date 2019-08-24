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Eğlence kıyıya vurdu

Yaz döneminde eğlencelerin merkezi sahiller oldu. Konyaaltı ve Lara sahillerinde ünlü DJ ve şarkıcıların konserleri ’u aratmadı. Tatilciler güneşin ve müziğin tadını çıkardı

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Eğlence kıyıya vurdu
Antalya yaz döneminde eğlencenin merkezi sahiller oldu. Konyaaltı ve Lara sahillerinde gerçekleşen eğlenceler, Bodrum'u arattırmadı. Tatilciler, ünlü DJ'lerin ve şarkıcıların performanslarıyla deniz kıyısında hem denizin ve güneşin tadını çıkarttı, hem de eğlenerek stres attı. Son olarak Antalya'nın sevilen sesi Erkan Güleryüz de Eski Lara Caddesi üzerinde yer alan bir plajda konser verdi.

RENKLİ EĞLENCELER
Konsere tatilcilerin yanı sıra Antalyalılar da büyük ilgi gösterdi. Plaj partisi renkli görüntülere sahne oldu.
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Eğlence kıyıya vurdu
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