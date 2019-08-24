Eğlence kıyıya vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya yaz döneminde eğlencenin merkezi sahiller oldu. Konyaaltı ve Lara sahillerinde gerçekleşen eğlenceler, Bodrum'u arattırmadı. Tatilciler, ünlü DJ'lerin ve şarkıcıların performanslarıyla deniz kıyısında hem denizin ve güneşin tadını çıkarttı, hem de eğlenerek stres attı. Son olarak Antalya'nın sevilen sesi Erkan Güleryüz de Eski Lara Caddesi üzerinde yer alan bir plajda konser verdi.Konsere tatilcilerin yanı sıra Antalyalılar da büyük ilgi gösterdi. Plaj partisi renkli görüntülere sahne oldu.