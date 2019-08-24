İbradı sanatçı akınına uğradı

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ANTALYA'NIN İbradı ilçesinin Ormana Mahallesi'nde Ulusal Alternatif Turizm Kültür Sanat Çalıştayı yapıldı. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen çalıştaya Ormana Active'in kurucusu olan ve bir süre önce vefat eden Aydın Özgüven Sanat Çalıştayı ismi verildi. Ormana'da düzenlenen çalıştay 15 ressam ve 1 fotoğraf sanatçısının katılımıyla gerçekleşti. Sanatçılar düğmeli evler ve yılkı atları gibi yöreden esinlendikleri motifleri resimlerine işledikleri gibi, Aydın Özgüven'in anısına da çalışmalarda bulundu.Ormana'da alternatif turizm işletmeciliği yapan Tolga Özgüven, babasının mirası olan bölgeyi kalkındırma projesini devam ettirmek istediğini belirterek, "Yörenin tanınmasında sanat çalıştayının büyük katkısı oldu. Sırf çalıştayı görmek için gelen Almanlar var. Geçen sene ağırladığımız 40 bin kişiye ulaştık" dedi. İbradı Kaymakamı Mevlana Kürkcü "Çalıştay İbradı'nın tanıtımında büyük rol oynuyor" dedi.