Neden kaçtın Gültekin

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ANTALYA'DA 5 metre derinliğindeki yağmur suyu drenaj kanalına düşen Gültekin Kocaoğlu (46) 112 ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bir süredir eve gitmediği öğrenilen Gültekin Kocaoğlu'nun eşi Ayşe Kocaoğlu ile yolda karşılaşınca kaçarken karanlıkta fark etmediği kanala düştüğü iddia edildi.Sağ bacağının kırıldığı belirlenen Gültekin Kocaoğlu, sedyeye alınarak, vinçle kanaldan çıkarıldı. Bu sırada eşinin yanına gelip, sağlık ekiplerinden bilgi alan Ayşe Kocaoğlu, "Evine neden gelmiyorsun Gültekin? Ben senin eşin değimli miyim Gültekin? Bizden neden kaçıyorsun Gültekin" dedi. Ambulansa alınan Gültekin Kocaoğlu, eşinin ve kendisinin hayatının tehlikede olduğunu, bu yüzden kaçtığını iddia etti.