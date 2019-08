Salda’da yeni rekor

BUGÜN NELER OLDU

SERBEST dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde rekor denemesi yaptı.Özel olarak oluşturulan platformda dalışa başlayan Derya Can, 70 metre derinliğe 2 dakika 18 saniyede inip çıktı Sudan çıktığında kimseyle temas etmeden 20 saniye bekleyen Derya Can elini havaya kaldırdı. Dalışı takip eden Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) gözlemcileri rekoru teyit etti. Derya Can rekor mutluluğunu Türk bayrağı açarak yaşadı. Suyun 10 metreden sonra kış aylarındaki gibi soğuk olduğunu anlatan Can, "Değişken ağırlık paletsiz erkekler rekorunu antrenmanlarda kırdık ancak resmi olarak biraz daha düşüğünü yapmaya karar verdik" dedi. Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit Karaca da Can'ı tebrik etti.