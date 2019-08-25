Rekorlar yine alt üst oldu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'YA gelen turist sayısı 10 milyon 5 bin 323'e ulaşarak, tüm zamanların rekoru kırıldı. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Antalya ve Gazipaşa havalimanları verilerine göre, 1 Ocak-22 Ağustos 2019 tarihleri arasında şehre gelen turist sayısı 10 milyonu aştı. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan Antalya'ya, bu yıl 1 Ocak- 22 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla 10 milyon 5 bin 323 turist geldi. Yüzde 17'lik artışla tüm zamanların rekoru kırıldı. Önceki yılın aynı döneminde 6 milyon 609 bin 636 turistin geldiği kenti, geçen sene 8 milyon 586 bin 11 turist ziyaret etti. En çok turist gelen ülkeler bakımından Rusya ilk, Almanya ikinci sırada yer aldı.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından, Antalya'nın 16 milyon turist hedefine adım adım ilerlediklerini açıkladı. Vali Karaloğlu, "22 Ağustos itibarıyla Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı. Tüm zamanların rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum" paylaşımında bulundu.Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Alanya'da, yaz sezonunda otellerdeki doluluk yüzde yüze ulaştı. Otellerde yer bulamayan tatilcilerin alternatifi ise tatil evleri oldu. Konut sahibi Türk vatandaşlarının yanı sıra ilçede mülk sahibi yabancılar da tatil dönemleri dışında evlerini kiraya veriyor. Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkan Yardımcısı Ali Özsoy, günlük ve haftalık kiralanan tatil evlerinin popülerliğinin her geçen gün arttığını söyledi. Otellerin bu yaz yüzde yüz doluluğa ulaşmasının tatil evlerine ilgiyi daha da artırdığını anlatan Özsoy, uygun fiyatının yanı sıra daha mütevazı yaşam şekli ve rahatlık için evlerin kiralandığını belirterek, "Bu iş izin 3-4 bin ev var" dedi.