Evini müze yaptı

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Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, emekli İshak Yeşil (55), 19 yılda biriktirdiği 2 bin eşyadan oluşan eski eserler koleksiyonunu, evi ile bahçesinde sergiliyor. Emekli olduktan sonra 2000 yılında memleketi Sütçüler'e bağlı Sarımehmetler Köyü'ne yerleşen 2 çocuk babası İshak Yeşil, o tarihten itibaren eski eşya toplamaya başladı.Sütçüler ve Sarımehmetler'deli köylere giderek topladığı yaklaşık 2 bin eski eşyayı, evinin bir bölümü ile bahçesinde sergilemeye başladı. Aralarında karasaban, tuluk, döğen, kepçe, yöresel kıyafetler ve bakır kaplar bulunan eski eşyalarlka oluşturduğu mini müzesini vatandaşlara da açtı. İshak Yeşil, müzeyi ziyaret eden üniversite öğrencilerine, eskiye ait kıyafetleri o dönemi yaşamaları için deneme izni de veriyor.Müzenin ziyaretçileri arasında şehir dışından hatta yurtdışından gelenler de var. Sosyal medya sitelerindeki paylaşımlar sayesinde Japonya, Almanya ve İsrail'den gelenler olduğunu kaydeden Yeşil, "Elazığ, Bayburt, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve daha nice şehirlerimizden gelen misafirlerimiz de var. Ama gözlemim şu ki yabancı kişiler kültürümüze bizden daha çok ilgili" diye konuştu.