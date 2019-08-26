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’da milyonlar buluştu

Kongre Merkezi bugüne kadar 158 etkinliğe imza atarak, 2016’dan beri toplam 1 milyon 476 bin ziyaretçi ağırladı

Giriş Tarihi: 26.8.2019
Mimar Sinan’da milyonlar buluştu
Antalya Kepez Belediyesi tarafından açılan Mimar Sinan Kongre Merkezi, kongreler, fuarlar, sergiler, turnuvalar, yarışmalar ve eğitim seminerleri ile Antalya'nın en çok tercih edilen etkinlik alanları arasında yer alıyor. 2016 yılında hizmete açılan Mimar Sinan Kongre Merkezi, bugüne kadar 158 etkinliğe imza attı.

İLK SIRADA KİTAP FUARI VAR
Açıldığı günden itibaren 1 milyon 476 bin 895 ziyaretçiye ev sahipliği yapan Mimar Sinan Kongre Merkezi, üniversiteler ve eğitim kurumları arasında da en çok tercih edilen etkinlik merkezi oldu. En çok ziyaretçi çeken etkinliklerin başında Kepez Kitap Fuarı geldi. 10 gün süren 1. Kepez Kitap Fuarı'nı 380 bin kişi, 2. Kitap Fuarı'nı ise 400 bin kişi ziyaret etti.
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Mimar Sinan’da milyonlar buluştu
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