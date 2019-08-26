Mimar Sinan’da milyonlar buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Kepez Belediyesi tarafından açılan Mimar Sinan Kongre Merkezi, kongreler, fuarlar, sergiler, turnuvalar, yarışmalar ve eğitim seminerleri ile Antalya'nın en çok tercih edilen etkinlik alanları arasında yer alıyor. 2016 yılında hizmete açılan Mimar Sinan Kongre Merkezi, bugüne kadar 158 etkinliğe imza attı.Açıldığı günden itibaren 1 milyon 476 bin 895 ziyaretçiye ev sahipliği yapan Mimar Sinan Kongre Merkezi, üniversiteler ve eğitim kurumları arasında da en çok tercih edilen etkinlik merkezi oldu. En çok ziyaretçi çeken etkinliklerin başında Kepez Kitap Fuarı geldi. 10 gün süren 1. Kepez Kitap Fuarı'nı 380 bin kişi, 2. Kitap Fuarı'nı ise 400 bin kişi ziyaret etti.