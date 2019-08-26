Şimdi de eski eşi için ‘umut’ oldu

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Antalya'da yıllarca bakımını üstlendiği Umut'un hayatını kaybetmesinin ardından yüreğindeki acıyı engellilere yardım ederek dindirmeye çalışan Gülsüm Kabadayı, 2006'da boşandığı eski eşi Zekeriya Ağar (60) felç olunca ona da bakmaya başladı. Umut'a baktığı yatakta eski eşine bakan Gülsüm Kabadayı, "O Allah'ın bir kulu, herkes hata yapar. Allah kullarını affederken ben niye affetmeyeyim. Nihayetinde çocuklarımın babası. Tanımasam bile ihtiyaç sahibiyse el uzatırım" diye konuştu. Beynine pıhtı atması sonucu sol tarafı felç olan ve konuşma yetisini kaybeden eski eşiyle titizlikle ilgilenen Kabadayı, Umut'un tedavisi sırasında öğrendiği fizik tedavileri uyguluyor. Onunla adeta bir bebek gibi ilgileniyor.