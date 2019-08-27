Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Doğallığına dokunulmasın

Doğallığına dokunulmasın

Turizme kazandırılma hazırlıgı yapılan ’nun tadını çıkaran bölge halkı, “Turizme kazandırılsın ama dogallıgına dokunulmasın” dedi

Giriş Tarihi: 27.8.2019
Doğallığına dokunulmasın
TURIZME kazandırılması için çalısma yürütülen Antalya'nın kesfedilmemis gizli cennetlerinden Kapuz Kanyonu'nu bilen az sayıdaki kisi doga harikası kanyonda yüzüyor, botla geziyor ve piknik yapıyor. Sehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta Konyaaltı ilçesi Asagıkaraman Mahallesi sınırlarındaki Kapuz Kanyonu gürültüden ve insan kalabalıgından uzak haliyle dikkati çekiyor.

RAFTING VE TREKKING
Asagıkaraman Mahalle Muhtarı Mesut Pöze (50), Devlet Su Isleri ve Konyaaltı Belediyesi'nin yapacagı ortak çalısmayla bölgenin turizme açılmasını istediklerini söyledi. Mahalleli için yeni bir ekmek kapısı olacak olan kanyonun özelliklerini anlatan Muhtar Pöze, "Hepimiz heyecanlıyız" dedi. Iki dagın arasından süzülen suyun 3 kilometre ileriden yer altından çıkarak bölgeye ulastıgını anlatan Pöze, kanyonun son 400 metresinin genisledigini, rafting ve trekking için uygun oldugunu söyledi. Muhtar Pöze, kanyonun turizme kazandırılmasını istediklerini ancak dogallıgına dokunulmaması gerektigini sözlerine ekledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğallığına dokunulmasın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN