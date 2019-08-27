Doğallığına dokunulmasın

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TURIZME kazandırılması için çalısma yürütülen Antalya'nın kesfedilmemis gizli cennetlerinden Kapuz Kanyonu'nu bilen az sayıdaki kisi doga harikası kanyonda yüzüyor, botla geziyor ve piknik yapıyor. Sehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta Konyaaltı ilçesi Asagıkaraman Mahallesi sınırlarındaki Kapuz Kanyonu gürültüden ve insan kalabalıgından uzak haliyle dikkati çekiyor.Asagıkaraman Mahalle Muhtarı Mesut Pöze (50), Devlet Su Isleri ve Konyaaltı Belediyesi'nin yapacagı ortak çalısmayla bölgenin turizme açılmasını istediklerini söyledi. Mahalleli için yeni bir ekmek kapısı olacak olan kanyonun özelliklerini anlatan Muhtar Pöze, "Hepimiz heyecanlıyız" dedi. Iki dagın arasından süzülen suyun 3 kilometre ileriden yer altından çıkarak bölgeye ulastıgını anlatan Pöze, kanyonun son 400 metresinin genisledigini, rafting ve trekking için uygun oldugunu söyledi. Muhtar Pöze, kanyonun turizme kazandırılmasını istediklerini ancak dogallıgına dokunulmaması gerektigini sözlerine ekledi.